Европейские фондовые индексы падают в пятницу

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу, поскольку теракт в Каталонии накануне стал сигналом о том, что геополитические риски сохраняются.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился к 11:21 кв на 0,85% - до 373,68 пункта. С начала недели индикатор вырос на 0,5%.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,81%, французский CAC - на 1,09%, германский DAX - на 0,77%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,92%.

Как сообщалось, жертвами атаки террориста, направившего фургон на толпу на главной туристической улице в Барселоне, стали 13 человек, более 100 пострадали. Также стало известно об инцидентах в двух менее крупных городах Каталонии. Полиция уничтожила пятерых террористов.

Наиболее активно снижаются акции компаний туристического сектора и авиаперевозчиков. Акции лоукостера easyJet подешевели на 2,1%, авиаперевозчика IAG - на 2,3%. Туроператор TUI потерял 0,7% капитализации, оператор отелей InterContinental - 1,7%, оператор круизных судов Carnival Plc - 1,6%.

Вместе с тем рост геополитических рисков привел к повышению спроса на защитные активы, включая золото, и стоимость акций золотодобывающей компании Randgold Resources выросла на 1%.

Цена бумаг ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group Plc выросла на 6%. Компания увеличила доналоговую прибыль в первом полугодии до 163,3 млн евро и повысила выручку на 19%, до 1,75 млрд евро.

Котировки акций фармкомпании Stada поднялись на 2,2% на сообщении, что фонд Elliott Management, владеющий 8% акций компании, поддержал ее продажу фондам Bain Capital и Cinven.