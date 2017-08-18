"Филип Моррис Украина" начал экспортные поставки в Албанию и Саудовскую Аравию

"Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, объявила о начале экспорта продукции Харьковской табачной фабрики в Саудовскую Аравию и Албанию.

Согласно пресс-релизу компании, для этих стран украинское предприятие будет производить более 10 ассортиментных позиций.

Харьковская табачная фабрика производит более 150 ассортиментных позиций готовой продукции, которые, помимо Украины и двух новых рынков, также поставляются в Армению, Грузию, Молдову и Японию.

"Сегодня табачная фабрика "Филип Моррис Украина" в Харькове является полноценным экспортным производственным хабом компании для рынков региона ЕЕМА (страны Восточной Европы, Средней Азии и Африки - ИФ). Более 40% произведенных на фабрике сигарет поставляются на зарубежные рынки", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора Игорь Крошко.

По его словам, харьковская фабрика также производит на экспорт резанный табак для Египта и фильтры для других производственных центров компании в регионах ЕЕМА и ЕС.

Как сообщалось, Philip Morris International Inc. в 2016 году увеличила отгрузку сигарет в Украине на 14,7% по сравнению 2015 годом - до 22,014 млрд шт.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

"Филип Моррис Украина" реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, BondStreet, Marlboro, L&M, Parliament и PhilipMorris. С 2016 года Украина стала седьмым рынком мира, где компания реализует инновационную систему нагревания табака IQOS -продукт, который по информации компании, потенциально способный снизить риск для здоровья курильщика по сравнению с уровнем риска в случае продолжения курения традиционных сигарет.