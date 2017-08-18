Lenovo зафиксировала чистый убыток впервые за 6 кварталов из-за роста цен комплектующих

Китайская Lenovo Group Ltd., один из крупнейших мировых производителей персональных компьютеров, зафиксировала квартальный убыток впервые за шесть кварталов на фоне продолжающегося повышения цен на чипы памяти.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в первом финквартале (апрель-июнь) составил $72 млн по сравнению с чистой прибылью в $173 млн за аналогичный период прошлого года.

Квартальная выручка Lenovo снизилась незначительно - до $10,01 млрд с $10,06 млрд годом ранее.

Главный исполнительный директор компании Ян Юаньцин заявил, что продолжающийся рост цен на чипы памяти негативно сказывается на рентабельности всех основных направлений бизнеса Lenovo.

"Мы никогда не видели такой ситуации в прошлом, - заявил глава Lenovo. - Цены на многие комплектующие, например, микросхемы памяти, растут пару кварталов подряд или даже более года. Это оказывает серьезное влияние на рентабельность отрасли".

Рост спроса на чипы памяти спровоцировал нехватку этих микросхем и повышение цен на них для производителей электронных устройств, пишет MarketWatch.

Ян Юаньцин отметил, что компании сложно перекладывать расходы, связанные с ростом цен на комплектующие, на покупателей, поскольку со многими из крупных клиентов Lenovo связана долгосрочными контрактами.

Среди основных проблем Lenovo, объявившей ранее в этом году о реструктуризации, - устойчивое снижение продаж ПК, являющихся для компании крупнейшим источником прибыли и выручки, а также ослабление спроса на мобильные телефоны.

В этом году Lenovo уступила лидерство в сфере продаж ПК американской HP Inc., тогда как в сегменте мобильных устройств она серьезно отстает от Apple Inc. и Samsung, имея долю рынка лишь около 3,2%.

Выручка подразделения компании, выпускающего ПК, планшеты и другие "умные" устройства, в минувшем квартале составила $7 млрд, оставшись на уровне того же периода годом ранее.

В апреле-июне Lenovo продала 12,4 млн ПК.

По данным исследовательской компании IDC, на долю Lenovo пришлось 19,9% мировых поставок персональных компьютеров во втором квартале 2017 года (20,8% годом ранее).

Акции Lenovo на торгах в Гонконге в пятницу подешевели на 3,6%.