Фондовые индексы АТР падают в пятницу, дешевеют акции финансовых и технологических компаний

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу вслед за снижением фондового рынка США по итогам предыдущей сессии.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает политическая неопределенность в США, вызывающая опасения, что президент страны Дональд Трамп не сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики.

Кроме того, теракты в Испании повысили спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, что негативно отражается на котировках акций японских экспортеров в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

Акции Toyota Motor подешевели на 0,7%, Honda Motor - на 0,8%, Sony Corp. - на 2,2%, Canon Inc. - на 1,4%.

Тем не менее, эксперты ожидают, что сильная отчетность японских компаний сдержит снижение японского рынка.

"Фундаментальные рыночные факторы неплохи", - отмечает аналитик Resona Bank Такаси Хирацука.

Акций финансовых компаний являются лидерами падения цены в пятницу. Бумаги японских Dai-ichi Life Holdings и T&D Holdings, работающих в сфере страхования жизни, подешевели в ходе торгов соответственно на 3% и 3,2%.

Котировки акций австралийских банков Westpac Banking, National Australia Bank и New Zealand Banking Group упали на 1,8%, 1,6% и 1,6%.

Падению цен бумаг финкомпаний способствовало резкое снижение доходностей американских гособлигаций после появившихся накануне слухов о том, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон намерен покинуть свой пост из-за несогласия с позицией Д.Трампа по Шарлотсвиллю.

Два представителя Белого дома в интервью газете The Wall Street Journal опровергли эту информацию, заявив, что Г.Кон не делал этого и не собирался делать, что привело к подъему доходностей US Treasuries.

Акции гонконгских производителей компонентов для смартфонов дешевеют в ходе торгов. Стоимость бумаг AAC Technologies опустилась на 4%, Tongba Group - на 2,1%, BYD Electronic - на 1,5%.

Настрой инвесторов в отношении сектора является не слишком благоприятным, поскольку спрос на сматрфоны ослаб в преддверие выхода на рынок новых моделей iPhone, отмечает аналитик Yuanta Securities Джефф Пу.