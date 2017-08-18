Фондовые индексы Европы снизились из-за отчетностей, протокола заседания ФРС

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг "в минусе" после трех сессий повышения на фоне падения котировок акций банков, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,59% - до 376,7 пункта. Лидерами снижения выступили финансовая и нефтегазовая отрасли.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,61%, французский CAC - на 0,57%, германский DAX - на 0,49%.

Руководители американского ЦБ в ходе июльской встречи активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев. В связи с этим некоторые члены Федеральной резервной системы отметили, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам", говорится в протоколе заседания.

Многие участники комитета указывают на вероятность сохранения темпов роста потребительских цен ниже 2% более длительный период, чем предполагается в настоящее время. По этой причине значительная часть инвесторов Уолл-стрит теперь уверена в том, что американский ЦБ не будет менять ставки до начала 2018 года, свидетельствуют данные CME Group.

Банковский подындекс Stoxx 600 упал в четверг на 1,7%, что стало максимальным снижением с мая. В том числе подешевели акции Deutsche Bank AG - на 3,1% Banco Santander SA - на 2,5%, HSBS - на 1,3%, Barclays Plc - на 1,7%, Lloyds Banking Group Plc - на 1,5%, Standard Chartered Plc - на 2,7%.

Курс евро упал на 0,6% относительно доллара США после публикации протокола последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), однако затем в значительной степени отыграл это снижение.

Руководители ЕЦБ высказали обеспокоенность в связи с укреплением евро. Также они отметили, что в случае замедления инфляции в еврозоне основным инструментом центробанка станет программа выкупа активов, и обсудил возможность корректировки формулировок, касающихся дальнейших планов ЕЦБ, но в итоге решил оставить их неизменными.

Цена акций Hikma Pharmaceuticals рухнула в четверг на 10,5% после того, как фармацевтическая компания ухудшила годовой прогноз прибыли и выручки подразделения по производству дженериков.

Бумаги Geberit AG подешевели на 5,8%, поскольку квартальные показатели швейцарского производителя труб не оправдали даже самые пессимистичные прогнозы экспертов.

Рыночная стоимость датского производителя ветровых турбин Vestas Wind упала на 8% из-за слабых квартальных показателей.

Ценные бумаги Kingfisher Plc подешевели на 4,1%. Британский ритейлер товаров для ремонта отчитался о снижении скорректированной выручки в квартале, завершившемся 31 июля, на 1,9%.

В то же время капитализация Novo Nordisk выросла на 2,1% благодаря хорошим результатам клинических испытаний нового препарата для лечения диабета.

Кроме того, подорожали акции производителей драгоценных металлов Fresnillo Plc - на 3,9% и Randgold Resources Plc - на 1,8%.