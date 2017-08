Индексы США упали на 1,2-1,9%, Dow Jones потерял более 1% впервые за 64 сессии

Фондовые индексы США в четверг упали на 1,2-1,9%, в том числе из-за снижения котировок акций высокотехнологических компаний, сообщает MarketWatch.

Значение Dow Jones Industrial Average опустилось более чем на 1% впервые за 64 последние торговые сессии. Последний раз подобное было зафиксировано 22 года назад: тогда индекс продержался без существенных снижений 69 дней до 25 октября 1995 года, по данным WSJ Market Group Data.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал целый ряд факторов, включая террористическую атаку в Барселоне, протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), слабые квартальные отчетности и действия президента США Дональда Трампа.

"Рынки искали предлог для распродажи в течение нескольких месяцев. Теперь у нас есть оправдание, - сказал управляющий директор по инвестициям U.S. Bank Private Wealth Management Дэвид Шиголейт. - Последний политический дискурс, исходящий из Вашингтона, добавил очередной риск, что президентская налоговая реформа находится под угрозой. Это может стать сильным ударом по акциям".

Днем ранее Д.Трамп заявил о роспуске двух состоящих из бизнесменов консультативных советов, работавших при его администрации. "Вместо того, чтобы оказывать давление на бизнесменов из Совета по промышленному производству и из Форума по стратегии и политике, я закрываю их. Спасибо всем", - заявил президент.

Ранее ряд членов данных структур решили покинуть их в знак протеста против комментариев Д.Трампа по поводу беспорядков в Шарлоттсвилле.

Руководители американского ЦБ в ходе июльской встречи активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев. В связи с этим некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) отметили, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам", говорится в протоколе заседания.

Многие участники комитета указывают на вероятность сохранения темпов роста потребительских цен ниже 2% более длительный период, чем предполагается в настоящее время. По этой причине значительная часть инвесторов Уолл-стрит теперь уверена в том, что американский ЦБ не будет менять ставки до начала 2018 года, свидетельствуют данные CME Group.

"Такая неопределенность (в отношении инфляции - прим. ИФ) приводит к новым сомнениям относительно того, сможет ли ФРС снова повысить ставки в этом году, и, очевидно, инвесторы становятся все более нервными", - полагает Константин Антис из ADS Securities.

Статистика, опубликованная в четверг, была неоднозначной.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 232 тыс., что является минимальным уровнем с февраля текущего года.

Между тем объем промышленного производства в США в июле повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось хуже прогноза аналитиков.

Индекс производственной активности Филадельфии в августе снизился до 18,9 пункта по сравнению с 19,5 пункта в предыдущий месяц, однако эксперты ожидали более сильного падения.

Все одиннадцать отраслевых групп Standard & Poor's 500 продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торгов в четверг. В текущем году такое происходило всего дважды. Лидерами падения стали высокотехнологический сектор, а также промышленный и финансовый подындексы.

Котировки акций Wal-Mart Stores Inc. снизились на 1,6%. Крупнейшая в мире компания розничной торговли сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале (май-июль), хотя ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги Cisco Systems Inc. подешевели на 4%. Ведущий мировой производитель сетевого оборудования зафиксировал прибыль и выручку в четвертом финквартале (завершился 29 июля) на уровне ожиданий рынка, однако предупредил о вероятном снижении выручки в текущем квартале.

На фоне слабой отчетности рухнула на 6,7% стоимость NetApp Inc., предоставляющей услуги по хранению данных.

Цена акций L Brands Inc. опустилась на 3,6% после того, как владелец бренда Victoria's Secret ухудшил прогноз прибыли на текущий квартал и 2017 год.

Кроме того, из-за событий в Барселоне, которая является привлекательным местом для туристов, подешевели бумаги авиакомпаний: American Airlines Group Inc. - на 4,9%, Delta Air Lines Inc. - на 5,2%, Southwest Airlines Co. - на 3,9%, Alaska Air Group Inc. - на 4,5%, United Continental Holdings Inc. - на 3,3%.

В то же время рыночная стоимость Alibaba Group Holding Ltd. выросла на 2,8%. Китайский интернет-гигант увеличил прибыль в долларовом выражении более чем вдвое в первом финквартале (апрель-июнь), при этом выручка компании повысилась в 1,5 раза.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 274,14 пункта (1,24%) - до 21750,73 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 38,1 пункта (1,54%), составив 2430,01 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 123,2 пункта (1,94%) - до 6221,91 пункта.