"Укроборонпром" информирует об экономии в 1,1 млрд грн за счет электронной системы госзакупок

Госконцерн "Укроборонпром" обеспечил экономию в 1,1 млрд грн за счет внедренной в 2014 году электронной системы госзакупок, информирует пресс-служба госконцерна.

"Укроборонпром" благодаря электронным торговым площадкам сэкономил 1,1 млрд грн с 2014 года", - отмечают в госконцерне, напоминая: электронная система госзакупок была разработана и внедрена "Укробронпромом" в инициативном порядке первым в госсекторе.

Отчетный период озвученных данных в сообщении не уточняется.

Согласно ранее озвученным госконцерном данным, тестовое опробирование платформы электронных торгов Smart Tender, разработчиком которой выступила украинская IТ-Enterprise, было начато госконцерном в октябре 2014 года. Первые экспериментальные электронные тендеры стартовали в ноябре 2014 года, переход предприятий госконцерна на электронную систему госзакупок в полном объеме был обеспечен в 2015 году.

По оценкам "Укроборонпрома", внедрение электронной процедуры госзакупок призвано исключить коррупционную составляющую и манипуляции при госзакупках. Вместе с тем переход на отвечающую европейским стандартам электронную систему госзакупок обеспечивает существенное сокращение сроков их проведения и экономию бюджетных затрат на эти цели.

В настоящее время "Укроборонпром" в сотрудничестве с IТ-Enterprise внедряет на своих предприятиях автоматизированную систему управления Enterprise Resource Planning, позволяющую, по оценкам разработчика, снизить себестоимость производства, в зависимости от характера работ, в пределах 25%.

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

По данным госконцерна, суммарный чистый доход предприятий участников "Укроборонпрома" по итогам 2016 года в увеличился по сравнению с 2015 годом на 31,2% - до 28,3 млрд грн. По итогам 2015 года суммарная чистая прибыль предприятий-участников госконцерна составила 1,626 млрд грн, тогда как по итогам 2014 года суммарный чистый убыток составил 348 млн грн. Полный финансовый результат за 2015 год, а также за 2016 год, госконцерном не озвучивался.

Заявленная в 2016 году "Укроборонпромом" реформа ОПК включает, в том числе, корпоратизацию и аудит предприятий отрасли, запуск платформы развития оборонных инноваций, внедрение в ОПК модели государственно-частного партнерства, создание СП с зарубежными партнерами, финансовое оздоровление отрасли.