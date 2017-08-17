НБУ на аукционе в четверг купил $44 млн по курсу до 25,52 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг купил $44 млн по курсу до 25,5195 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки на $46 млн по курсу от 25,5 грн/$1 до 25,53 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,5129 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона 14 августа НБУ купил $46,2 млн по курсу до 25,64 грн/$1 при предложении $54,4 млн по курсу от 25,638 грн/$1 до 25,939 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,639 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг к 15:30 укрепился до 25,5061 грн/$1 с 25,5727 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени составил $354,38 млн.