"Корум Свет шахтера" изготовил комбайн с бесцепной передачей для шахты "ДТЭК Павлоградуголь"

Входящий в Corum Group харьковский машиностроительный завод "Корум Свет шахтера" изготовил для шахты им. Героев космоса ("ДТЭК ПАвлоградуголь") модернизированный очистной комбайн КА-200, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Комбайн предназначен для механизированной выемки угля в очистных забоях. Он оснащен бесцепной передачей и исполнительным органом с повышенным ресурсом.

Согласно сообщению, новый тип передачи позволяет экономить на обслуживании техники (ранее использовавшаяся режущая цепь быстро изнашивалась).

Кроме того, конструкция исполнительного органа комбайна позволяет работать в сложных горно-геологических условиях, а за счет новых типов уплотнений и подшипников, усиленного гидродомкрата срок службы техники увеличен вдвое.

"Мы создавали этот комбайн совместно с горняками, учли опыт испытаний предыдущей модели. За счет новых конструктивных особенностей комбайна совокупная стоимость владения техникой для клиента снизится ориентировочно на 30%", - цитирует пресс-служба директора по производству Corum Group Александра Дятлова.

По словам заместителя главного механика шахты Сергея Куликовского, техника будет работать на глубине 370 м и обеспечит добычу в лаве до 3 тыс. тонн в сутки.

"Такой тип комбайна идеально подходит для наших горно-геологических условий: у нас мягкая, склонная к обрушению кровля, а исполнительный орган данного типа "полирует" ее, не повреждая", - отметил он.

Очистной комбайн КА200 предназначен для работы в очистных забоях пологих и наклонных пластов мощностью 0,8-1,25 м с сопротивляемостью пласта резанию до 400 кН/м.

Предприятие "Корум Свет шахтера" входит в производственную дирекцию Corum Group наряду с заводом "Корум Дружковский машзавод". Производит очистные и проходческие комбайны, скребковые конвейеры и другое оборудование.

Corum Group объединяет машиностроительные активы финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Энергохолдинг "ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ.

Шахта им. Героев космоса расположена на Западном Донбассе, относится к сверхкатегорийным по газу метану, опасна по взрывчатости угольной пыли. Отрабатываются пласты мощностью 0,8-0,95 м угол падения 2-5°. Марка угля: Г – газовый, Д - длиннопламенный.