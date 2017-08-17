Глава Мининфраструктуры Украины заявляет о планах с 2018г начать восстановление инфраструктуры авиации на Донбассе

Украина должна увеличить объемы восстановительных работ на Донбассе, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам визита в регион.

"Вместе с премьер-министром и президентом должны со следующего года запустить мощную программу восстановления инфраструктуры Донбасса: автодороги, железная дорога, авиация", – написал он на своей странице в Facebook.

Министр сообщил, что в текущем году силами Железнодорожных войск будут восстановлены два моста – в Троицком и Рубежном (оба - Луганская обл.), уничтоженных, по его данным, российскими диверсантами.

"Крайне важно, чтобы Киев поддержал Донбасс: дал альтернативу разрушенным заводам и потерянным рабочим местам новыми модерными проектами в промышленности, сельском хозяйстве, hi-tech", – подчеркнул В.Омелян.

Как сообщалось, Украина закрыло небо над Донбассом после начала боевых действий летом 2014 года. В настоящее время ближайшими к этому региону действующими гражданскими аэропортами являются Харьков, Запорожье, Днепр и Херсон.