Экономика

16:16 17.08.2017

Розенко надеется на введение накопительной пенсионной системы в Украине с 2019 года

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассчитывает на введение в стране накопительной пенсионной системы с 1 января 2019 года.

"Я понимаю, что для воплощения накопительной системы нужно сделать много. К январю 2018 года мы технически не успеем. Но давайте примем четкое политическое решение о том, что она начинает действовать с 1 января 2019 года", - написал вице-премьер на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, полтора года будет достаточно, чтобы внести изменения в действующее законодательство смоделировать систему и провести тестирование.

"Затягивание этого процесса на очередной год, два или пять приведет к тому, что целое поколение пенсионеров в будущем снова будет обречено на бедность", - написал П.Розенко.

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