Экономика

15:44 17.08.2017

Вспышки АЧС зафиксированы в Закарпатской, Ривненской и Днепропетровской областях

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Закарпатской, Ривненской и Днепропетровской областях.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в личном подсобном хозяйстве жителя с.Павшино (Закарпатской обл.) было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи.

Кроме того, в личных подсобных хозяйствах жителей с.Островцы (Ривненской обл.) и с.Славянка (Днепропетровской обл.) были зарегистрированы заболевание и гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 15 и 16 августа установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание Государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Мукачевской, Дубровицкой и Апостоловской райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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