Тепловыми счетчиками оборудовано 70,5% домов в Украине – Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что по состоянию на 1 августа 2017 года общедомовыми приборами учета тепловой энергии оборудовано 70,47% домов в Украине.

"Наибольшее количество оснащенных домов приборами учета тепловой энергии - в Николаевской, Полтавской, Ровенской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Меньше всего - в Донецкой, Луганской, Тернопольской областях, которые сегодня являются практически аутсайдерами этого процесса", - сказал Г.Зубко в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения.

Вице-премьер отметил, что за 8 месяцев 2017 года уровень расчета населения за жилищно-коммунальные услуги составил 100,8%. "Хочу сказать, что население за этот год за 8 месяцев 2017 года оплатило 100,8%... По сравнению с 2016 годом - этот показатель увеличился на 9,1%. Также происходит уменьшение долгов, которые были накоплены и за прошедшие периоды - на 859 млн грн", - сказал Г.Зубко.