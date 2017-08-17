Экономика

14:29 17.08.2017

Крупнейшие налогоплательщики Украины за 7 мес. увеличили уплату налогов на 20%

Поступления налогов от крупного бизнеса в общий фонд госбюджета в январе-июле 2017 года составили 142,5 млрд грн, что на 20%, или 21,8 млрд грн выше показателей за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном сайте.

Согласно данным ведомства, 67,4 млрд грн из общей суммы составил налог на добавленную стоимость, что на 22%, или 11,9 млрд грн превышает аналогичный показатель за 2016 год. Уплата акцизного налога выросла на 21%, или 6,1 млрд грн - до 34,3 млрд грн.

Доля платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом крупных налогоплательщиков, при этом составила 58,3% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет, уточняет ГФС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех отраслей экономики

Уровень расчетов ТКЭ за потребленную энергию составляет 98-99%

Жилой фонд готов к отопительному сезону на 71%

В Украине жилищные субсидии получает 5,4 млн семей

Гройсман заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на газ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вспышки АЧС зафиксированы в Закарпатской, Ривненской и Днепропетровской областях

Интерес инвесторов и рост внутреннего спроса может сделать Грецию газовым центром Европы

Apple совершила крупнейшее в истории размещение бондов в канадских долларах

Тепловыми счетчиками оборудовано 70,5% домов в Украине – Зубко

Более 500 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в I пол.-2017 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
стоимость кулеров для воды на price.ua
РЕКЛАМА