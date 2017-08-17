Крупнейшие налогоплательщики Украины за 7 мес. увеличили уплату налогов на 20%

Поступления налогов от крупного бизнеса в общий фонд госбюджета в январе-июле 2017 года составили 142,5 млрд грн, что на 20%, или 21,8 млрд грн выше показателей за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном сайте.

Согласно данным ведомства, 67,4 млрд грн из общей суммы составил налог на добавленную стоимость, что на 22%, или 11,9 млрд грн превышает аналогичный показатель за 2016 год. Уплата акцизного налога выросла на 21%, или 6,1 млрд грн - до 34,3 млрд грн.

Доля платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом крупных налогоплательщиков, при этом составила 58,3% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет, уточняет ГФС.