Более половины представителей бизнеса поддерживают внедрение нормативного требования проводить допороговые закупки через ProZorro

Более половины (62%) представителей бизнеса считают необходимым регламентировать допороговые закупки законом "О публичных закупках", свидетельствуют опубликованные на сайте Dozorro результаты опроса участников торгов.

"Почему же бизнес желает дополнительных регламентаций и узаконивания? Потому, что подавляющее большинство сталкивалась с проблемами. Только один участник опроса сказал, что проблем в допороговых закупках на сегодня не существует", – подводится итог в анализе результатов опроса.

Согласно обнародованным данным, более половины жалуются на отсутствие ответственности заказчика за нарушения (66%), невозможность обжалования (60%), дискриминационные требования (56%), безосновательную дисквалификацию (51%). Несколько меньше, но бизнес также беспокоит затягивание закупок заказчиком после аукциона, ограниченное время на подготовку предложения, недобросовестную конкуренцию, заниженные цены победителей тендера и формирование требований под "своего" поставщика, отмечается в исследовании.

Как свидетельствуют результаты опроса, относительно порога таких закупок половина участков поддержала суммы в диапазоне от 1 копейки до 49,999 тыс. грн. Треть выступает за сохранение нынешнего порога в 50 тыс. грн, а 9% согласны на повышение границы до 200 тыс. грн и выше.

Более половины участников опроса (58%) не готовы платить за обжалование в допороговых закупках. При этом рассматривать обжалование 51% опрошенных представителей бизнеса готовы делегировать Антимонопольному комитету, 39% - Государственной аудиторской службе, 25% - руководящему органу заказчика.

"Результаты опроса свидетельствуют о недоверии бизнеса к имеющемуся текущему механизму обжалований, разочарование в действенности контролирующих органов", – указано в сообщении.

Опрос путем онлайн-анкетирования провела Transparency International Ukraine в партнерстве с электронными площадками zakupki.prom.ua, dzo.com.ua та e-tender.ua с 27 по 6 августа. Получили 891 ответ. Большинство опрошенных представляли малый бизнес – 67%. Доля представителей среднего бизнеса составила 27%, ще 6% - большого.

Допороговые закупки составляют 84% всех процедур, свидетельствуют данные ProZorro. По состоянию на 9 августа среди 1,02 млн всех процедур насчитывалось 857,27 тыс. допороговых.