Жилой фонд готов к отопительному сезону на 71%

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что уровень подготовки жилого фонда в Украине к отопительному сезону 2017/2018 года составляет 71%, а социальных объектов – 78%.

"На сегодняшний день жилой фонд находится в состоянии 71% подготовки, если брать социальные объекты – 78%", - сказал министр в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения.

Г.Зубко подчеркнул, что подготовка социальных объектов к отопительному сезоны должна завершится до 1 сентября и призвал местные власти уделить первоочередное внимание именно этим объектам.