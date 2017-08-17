Экономика

12:45 17.08.2017

Жилой фонд готов к отопительному сезону на 71%

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что уровень подготовки жилого фонда в Украине к отопительному сезону 2017/2018 года составляет 71%, а социальных объектов – 78%.

"На сегодняшний день жилой фонд находится в состоянии 71% подготовки, если брать социальные объекты – 78%", - сказал министр в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения.

Г.Зубко подчеркнул, что подготовка социальных объектов к отопительному сезоны должна завершится до 1 сентября и призвал местные власти уделить первоочередное внимание именно этим объектам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Уровень расчетов ТКЭ за потребленную энергию составляет 98-99%

В Украине жилищные субсидии получает 5,4 млн семей

Гройсман заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на газ

В Украине открыли доступ к информации о владельцах компаний

Goldman Sachs прогнозирует укрепление гривни

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 500 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в I пол.-2017 г.

Более половины представителей бизнеса поддерживают внедрение нормативного требования проводить допороговые закупки через ProZorro

Потребление электроэнергии в Украине выросло за месяц на 8-9%

Выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в октябре-ноябре

Нефть дорожает после падения накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Постельное бельё на price.ua
РЕКЛАМА