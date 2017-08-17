Экономика

12:38 17.08.2017

Выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в октябре-ноябре

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии начнется в конце октября – начале ноября.

"Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября – начале ноября", - сказал министр в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения, говоря о выплате компенсации суммы сэкономленной субсидии.

По его словам, выплата начнется приблизительно с началом отопительного сезона.

А.Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.

Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.

Как сообщалось, в качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.

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