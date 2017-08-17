ФГИ инициирует введение залога и авансового платежа в конкурсах на аренду госимущества

Существующая процедура проведения конкурсов по аренде содержит проблемы, которые позволяют недобросовестным участникам срывать их проведение, поэтому Фонд государственного имущества (ФГИ) предлагает ввести требование о залоге к претендентам на участие в таких конкурсах, сообщил и.о. главы ФГИ Дмитрий Парфененко.

"Мы инициировали изменения в положение о порядке проведения аренды, предложив залог и еще авансовый платеж. Чтобы арендатор подтвердил серьезность своего намерения, на этапе вхождения в арендные отношения мы можем попросить его заплатить наперед за шесть месяцев аренды", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Д.Парфененко пояснил, что в отличие от конкурсов по продаже госимущества, где гарантией выполнения покупателем своих обязательств является залог, в нормативной базе по аренде такой инструмент не прописан.

"Как правило, недобросовестные арендаторы задирают арендную плату на этапе торгов, а потом отказываются подписывать договор аренды", – описал схему срыва конкурса и.о.главы Фонда.

По его словам, в ходже обсуждения инициативы о залоге на правительственном комитете было предложено рассмотреть также возможность внесения его не только деньгами, но и банковской гарантией.

"Сейчас мы решаем, банк какой категории должен предоставлять такую гарантию. Думаю, на протяжении этого месяца мы все вопросы доработаем", – сказал руководитель ФГИ.

Говоря об авансовом платеже, он отметил, что такая норма активно применяется при сдаче частного имущества, а Фонду также позволит "приблизить" доходы от аренды.

Д.Парфененко констатировал, что в настоящее время ФГИ испытывает сложности с выполнением бюджетного плана поступлений от аренды, который был увеличен в два раза – с 800 млн грн до 1,6 млрд грн, так как количество объектов уменьшается.

"Например, создали ПАО "Укрзализныця", форма собственности имущества из государственной трансформировалась в частную, и деньги за аренду идут на счета самой "Укрзализныци", которая уже сама администрирует аренду своих объектов", – пояснил и.о. главы ФГИ.

Он добавил, что такая же ситуация произошла с "Укрпочтой" и рядом других объектов.

В этой связи Д.Парфененко выступил за то, чтобы вопросами передачи госимущества в концессию также профильно занимался Фонд госимущества, а не министерства.

"Так как концессия – это, по сути, та же аренда. Но пусть решение принимает правительство”, – сказал он.

Комментируя отданное в начале июня премьер-министром Владимиром Гройсманом поручение проанализировать не являются ли заниженными ставки, по которым ФГИ сдает госимущество в аренду, руководитель Фонда отметил, что ситуация зачастую обратная: существующая методика оценки приводит к завышению ставок по сравнению с рыночными.

"Я неоднократно выходил с инициативой на Кабмин внести для имущества понижающий коэффициент – 0,7. Нам разрешили это только для целостных имущественных комплексов (ЦИК), но этих ЦИК всего 110 штук из порядка 20 тыс. договоров аренды”, – описал ситуацию Д.Парфененко.

Он уточнил, что анализ ставок аренды, осуществленный по поручению премьера, Фонд "со спокойной душой" провел и передал в Кабмин.

Полностью текст интервью с и.о. главы ФГИ Дмитрием Парфененко читайте на сайте агентства “Интерфакс-Украина” www.interfax.kiev.ua