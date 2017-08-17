В Украине открыли доступ к информации о владельцах компаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил об открытии базы данных о бенефициарах компаний.

"Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции, информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", - сообщила пресс-служба премьера в Facebook.

При этом, Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции, подчеркивает пресс-служба.

По словам В.Гройсмана, открытие данных позволит общественности свободно использовать и анализировать их для публичного контроля.