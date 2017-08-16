Рынок акций Украины завершил торги в среду снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,76% - до 1120,16 пункта, индекс ПФТС – на 0,12%, до 288,03 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8 млн грн, в том числе акциями 5,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 604,2 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Укрнафты" (-2,31%), "Донбассэнерго" (-1,36%) и "Центрэнерго" (-1,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,61%) и "Мотор Сичи" (-0,11%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду просел на 0,56% - до 603,8 пункта при объеме торгов почти 3 млн злотых (21 млн грн).

Снижением стоимости завершили торги акции "Кернела" (-1,05%), "Агротона" (-0,82%) и "Астарты" (-0,62%).

Тройку лидеров роста составили акции "Милкиленда" (+2,4%), агрохолдинга ИМК (+1,09%) и KSG Agro (+0,92%).