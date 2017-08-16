Экономика

19:29 16.08.2017

НБУ утвердил положение о применении электронной подписи в банковской системе

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обнародованное ранее для общественного обсуждения положение о применении электронной подписи в банковской системе страны.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, документ определяет организационно-методологические условия применения электронной подписи в банковской системе, в том числе виды электронной подписи, требования по применению каждого из видов, а также требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.

НБУ отмечает, что реализация норм указанного положению способствует снижению себестоимости банковских продуктов, что, соответственно, снизит конечную стоимость услуг для клиентов, а также повысить качество и скорость обслуживания банками своих клиентов.

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Интерфакс-Украина
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