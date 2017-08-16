Курс гривни на межбанке в среду укрепился к доллару США на 1 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,57 грн/$1 с 25,58 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,56-25,58 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,5727 грн/$1 с 25,5983 грн/$1. Торговый оборот составил $494,28 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $296 млн.