Доля госбанков в чистых банковских активах за I полугодие возросла на 4,2 п.п.

Доля государственных банков в чистых активах банковской системы Украины в январе-июне 2017 года возросла на 4,2 процентных пункта (п.п.) – до 55,6%, сообщается в августовском "Обзоре банковского сектора", обнародованном на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

В том числе в апреле-июне прирост составил на 0,5 п.п.

По данным НБУ доля банков с иностранным капиталом сократилась за полугодие на 3,2 п.п., в том числе за второй квартал на 2,9 п.п. – до 31,7%, банков с частным капиталом на 1,1 п.п. и 0,9 п.п. соответственно – до 12,7%.

Помимо этого, госбанки усилили позиции в привлечении депозитов физлиц: их доля в январе-июне возросла на 2,8 п.п., в том числе в апреле-июне на 1,3 п.п. – до 62,3%.

Банки с иностранным капиталом за полугодие сократили долю в депозитах физлиц на 1,6 п.п., в том числе во втором квартале на 0,7 п.п. – до 24,8%, банки с частным капиталом на 1,1 п.п. и 0,7 п.п. соответственно – до 12,9%.