Нефть продолжает расти из-за сокращения запасов в США

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в среду после выхода данных о коммерческих запасах топлива в США.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 кв увеличилась на $0,41 (0,81%) - до $51,21 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросла на $0,21 (0,44%) - до $47,76 за баррель.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 8,945 млн баррелей - до 466,492 млн баррелей. Это максимальное падение с сентября.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали уменьшения на 3,6 млн баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что резервы топлива в стране упали за неделю на 9,2 млн баррелей.

Однако некоторое сдерживающее влияние на рынок оказывает повышение резервов бензина и дистиллятов в США на минувшей неделе, ставшее неожиданностью для аналитиков.

Кроме того, нефтедобыча на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара во вторник выросла до 230 тыс. баррелей в сутки с 200 тыс. б/с в воскресенье, поскольку порт Зуэтийна возобновил загрузку танкеров.