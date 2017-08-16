Импорт в Украину легковых авто в I полугодии вырос почти вдвое

Импорт в Украину легковых автомобилей в первом полугодии 2017 года увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 69,7 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

При этом закупка легковых автомобилей за рубежом обошлась импортерам в $959,5 млн, а средняя таможенная стоимость одного ввезенного автомобиля составила $14,1 тыс., что на $3,2 тыс. меньше, чем годом ранее.

"Такое падение средней таможенной стоимости объясняется увеличением в импорте доли машин, бывших в эксплуатации. Если по итогам первых шести месяцев 2016 года автомобили с пробегом составляли лишь пятую часть импорта, то в текущем году – уже более 41%", - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество автомобилей ввезено из Германии - 15,7 тыс. ед. Вторым по популярности направлением стала Япония, из которой в Украину прибыло 8,2 тыс. авто.

Замыкает тройку крупнейших поставщиков Франция с результатом 6,4 тыс. легковых авто.

В ТОП-10 стран, из которых в Украину ввозили легковые автомобили также вошли: США (4,6 тыс. ед.), Румыния (3,7 тыс. ед.), Чехия (3,3 тыс. ед.), Словакия (2,9 тыс. ед.), Венгрия (2,7 тыс. ед.), Великобритания (2,4 тыс. ед.) и Турция (2,3 тыс. ед.).

Как сообщалось, продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом полугодии выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 36,375 тыс. ед.

В 2016 году в Украину ввезено 87,776 тыс. легковых авто (новых и б/у) на сумму $1 млрд 442 млн, при этом более половины иномарок ввезено из пяти стран: Германии (20%), Японии (13%), Франции (7%) США (7%) и Румынии (6%).

По сравнению с 2015 годом импорт легковых авто вырос на 41%, а средняя таможенная стоимость - на $3,2 тыс., до $16,4 тыс.