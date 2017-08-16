Райффайзен Банк Аваль предоставит ЕБРР кредит на 514 млн грн

Райффайзен Банк Аваль предоставит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на 514 млн грн для финансирования программы кредитования украинских компаний в гривне, сообщается на веб-сайте Райффайзен Банка Аваль.

"Мы верим, что это знаковое соглашение для Украины, и рады содействовать ЕБРР в запуске программы кредитования в гривне. Это позволит ЕБРР и в дальнейшем поддерживать украинские компании и содействовать развитию украинской экономики", - цитируется в сообщении начальник управления по работе с финансовыми учреждениями Райффайзен Банка Аваль Виктория Масна.

Ранее Международная финансовая корпорация (IFC) привлекла у Райффайзен Банк Аваль кредит в национальной валюте на 400 млн грн. Привлеченные средства IFC намерена направить на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности Банка в стране в 1993 году его совокупные обязательства составили почти 12,2 млрд евро в рамках 377 проектов.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (60,912 млрд грн) среди 88 действующих банков.