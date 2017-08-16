Comfy заявляет об отсутствии официальных магазинов сети в Крыму

ООО "Комфи Трейд" (Днепр), собственник одной из крупнейших сетей бытовой техники и электроники под брендом Comfy в Украине, заявляет об отсутствии официальных магазинов компании на территории Крыма и опровергает распространенную в Интернете информацию об открытии магазина сети в Симферополе.

"По состоянию на конец мая 2014 года сеть Comfy в Крыму была представлена пятью магазинами, три из которых находились в Симферополе и два – в Севастополе. 31 мая 2014 года согласно приказу генерального директора компании произошло закрытие всех магазинов ООО "Комфи Трейд", расположенных в Крыму", – сообщает компания в пресс-релизе в среду.

Согласно сообщению, компанией в рамках закрытия магазинов был осуществлен полный комплекс организационных и административных мероприятий, связанных с прекращением представительства ООО "Комфи Трейд" в Крыму.

По состоянию на 16 августа 2017 года в соцсети Facebook ведет деятельность сообщество "Comfy – Крым", на странице которого 15 августа размещено объявление об открытии магазина Comfy на просп. Победы, 56, в Симферополе 19 августа.

Facebook-cообщество "Comfy – Крым" работает с апреля 2016 года, использует логотип ООО "Комфи Трейд" на своей странице и в оформлении маркетинговых материалов, и рекламирует продажу различной техники и электроники.

"Comfy – одна из самых крупных сетей по продаже бытовой техники и электроники в Крыму", – отмечается в информации о сообществе "Comfy – Крым".

В то же время ООО "Комфи Трейд" заявляет о том, что компания обладает всеми правами на использование брендов и логотипов, которые характеризуют ее деятельность и отличают от других участников рынка, и никому не передавала такие объекты интеллектуальной собственности.

"Официально подтверждаем, что ни лицензионных договоров, ни договоров франчайзинга для ведения деятельности в Крыму ООО "Комфи Трейд" не подписывало. Компании неизвестно, кто именно открывает магазины в Крыму с использованием наименования и бренда ООО "Комфи Трейд", – добавляет пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время ООО "Комфи Трейд" прорабатывает вопрос обращения в суд с иском о неправомерном использовании чужой интеллектуальной собственности и защите деловой репутации.