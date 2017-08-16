Экономика

17:27 16.08.2017

ЧАЭС планирует сдать в эксплуатацию завод по переработке жидких РАО в декабре

ГСП "Чернобыльская АЭС" планирует ввести в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО) в декабре текущего года, сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Комплексные активные испытания на объекте были проведены еще в 2014 году, однако ЧАЭС до сих пор не получила сертификат от Государственной строительно-архитектурной инспекции.

"Для получения такого сертификата необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм, в частности, по реконструкции системы противопожарной защиты и молниезащиты, а также по внешнему утеплению здания", - говорится в сообщении.

Договор на выполнение необходимых работ заключен 7 августа, они будут проходить в два этапа (первый – до конца текущего года, второй – до мая 2018 года).

Проектная мощность завода по переработке жидких РАО - не менее 2,5 тыс. куб.м. необработанных отходов в год.

Сейчас жидкие РАО объемом свыше 20 тыс. куб.м. накоплены на промплощадке ЧАЭС, после переработки они должны быть упакованы и отправлены на долговременное хранение на комплексе "Вектор".

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