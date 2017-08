Курс доллара к евро слабо растет в среду

Доллар слабо укрепляется относительно евро в среду в ожидании публикации протокола июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который, как надеются инвесторы, позволит им составить более четкое представление о позиции Федрезерва в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,1711 по сравнению с $1,1735 на закрытие предыдущей сессии.

ICE U.S. Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,2%, сообщает MarketWatch.

"Протокол заседания FOMC от 25-26 июля может дать сигналы о том, когда руководство американского ЦБ намерено начать сокращение объема активов на балансе, составляющего в настоящее время $4,5 трлн. Это, вероятно, подтолкнет вверх доходности долгосрочных госбумаг, однако, учитывая, что эти ожидания уже учтены рынком, влияние на доллар будет ограниченным", - отмечает валютный аналитик FXTM Хуссейн Сайед.

По его словам, инвесторам стоит особенно внимательно следить за тем, что Федрезерв думает по поводу инфляции, считает ли ослабление темпов роста потребительских цен и потребительских расходов временным и нужно ли рынкам волноваться по этому поводу.

"Динамику курса доллара определит то, насколько "ястребиный" или "голубиный" настрой продемонстрирует Федрезерв в плане инфляции", - говорит Х.Сайед.

Он также отметил, что укреплению доллара может помешать политическая нестабильность, усилению которой способствовал, в частности, выход из экономического совета при президенте США Дональде Трампе глав трех крупных американских компаний - Merck & Co., Under Armour Inc. и Intel Corp.

Пара доллар/иена торгуется в среду на уровне 110,81 иены против 110,67 иены на закрытие предыдущей сессии. Курс евро к иене опустился до 129,76 иены по сравнению 129,88 иены накануне.

Курс фунта стерлингов подскочил в ходе торгов до $1,2892 на сильных данных по британскому рынку труда.

Как стало известно в среду, безработица в Великобритании в апреле-июне упала до минимальных с 1975 года 4,4%. Число рабочих мест выросло на 125 тыс. Тем временем рост заплат в стране составил 2,1% против ожидавшегося повышения на 2%.

До публикации статданных фунт торговался на уровне $1,2854, к 15:05 кв курс британской валюты составил $1,2869.