Экономика

16:36 16.08.2017

Импортер нефтепродуктов пытался уклониться от уплаты налогов на 207 млн грн

Одна из компаний-импортеров нефтепродуктов пыталась уклониться от уплаты налогов на 207 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"В Николаевский морской порт прибыл танкер из Алжира. Николаевским таможенникам были представлены документы для таможенного оформления … Руководитель украинской компании решил растаможить товар более "выгодным" для него путем, указав в декларации код УКТВЭД для товара, по которому предусмотрены нулевые ставки пошлины, отсутствует акцизный налог и снижен размер НДС", - отмечают в ГФС.

Поскольку у таможенников возникли подозрения, пробы товара были отправлены на экспертизу в лабораторию, которая сделала вывод: в танкере находятся легкие дистилляты, а не декларируемый импортером газовый конденсат.

"Таким образом, директор украинского предприятия с целью уменьшения размера уплаты таможенных платежей заявил неправдивые данные о товаре, необходимые для определения кода товара по УКТВЭД, что привело к неправомерному освобождению от уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и уменьшению размера НДС, в целом – 207 млн грн", - резюмируют в ГФС.

Налоговики отмечают, что руководителю компании-импортера вручен протокол о нарушении таможенных правил, которые тянут за собой взыскание штрафа в размере 300% от неуплаченной пошлины.

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