Бельгийское государство выступит истцом против виновных в заражении куриных яиц инсектицидом

Бельгия подаст судебный иск против предпринимателей, по вине которых произошло заражение куриных яиц инсектицидом фипронилом, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на источник.

Юридические расследования проводятся в Бельгии и Нидерландах с связи обнаружением следов этого инсектицида в яйцах в полутора десятках европейских стран, напоминает канал.

В Нидерландах два руководителя предприятия Chickfriend, подозреваемые в применении запрещенного к использованию в животноводстве инсектицида, арестованы и помещены под стражу. В Бельгии Федеральное агентство по безопасности продовольственной цепи продолжает в превентивных целях держать закрытыми 21 хозяйство по производству куриных яиц.

С точки зрения бельгийской федеральной власти, отмечает RTBF, были совершены уголовные преступления, и государство намерено выступить истцом против виновных в создании кризисной ситуации, чтобы возместить причиненный ущерб.

Зараженные фипронилом яйца были экспортированы в 17 европейских стран, а также в Южную Корею и Гонконг, сообщают СМИ.