Экономика

16:31 16.08.2017

Цена цинка превысила отметку $3 тыс. за тонну, достигнув максимума с 2007г

Цена цинка поднялась в среду выше отметки в $3000 за тонну на фоне сохраняющегося дефицита металла в мире, в то время как алюминий дорожает на фоне продолжающихся сокращений производственных мощностей в Китае.

Котировки трехмесячных контрактов на цинк в ходе торгов на LME повышались на 2,4% - до $3029 за тонну, что является максимальным уровнем с 2007 года. Затем они несколько скорректировались вниз - до $3023 за тонну.

Цена алюминия увеличилась на 1,3% и достигла самой высокой отметки с ноября 2014 года - $2075,5 за тонну. Стоимость никеля повысилась на 2%, меди - на 1%, отмечает агентство.

"Ранее в этом году ралли на рынке металлов по большей части было обусловлено нехваткой поставок, но с недавних пор мы увидели, что спрос также начинает оказывать поддержку ценам", - заявил лондонский аналитик по металлам Natixis SA Бернард Дада.

В прошлом году цинк прибавил в цене около 60%, поскольку мировой спрос превышал объемы производства, а некоторые производители, включая Glencore Plc, приостановили работу ряда предприятий. По данным World Bureau of Metal Statistics, в январе-мае глобальный дефицит цинка составлял 181 тыс. тонн.

Между тем во вторник крупнейшая алюминиевая компания страны China Hongqiao Group подтвердила, что снизит производственные мощности на 2,68 млн тонн (29%) по требованию властей.

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