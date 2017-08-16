Запланированные "Укрзализныцей" капинвестиции на 2017г составляют лишь 40% необходимого объема

ПАО "Укрзализныця" в 2017 году намерено освоить 16 млн грн капитальных инвестиций, что составляет лишь 39,6% от потребности отрасли в средствах.

Такие планы содержатся в пояснительной записке к доработанному проекту консолидированного финансового плана общества на 2017 год, обнародованному на веб-сайте "Укрзализныци".

Из собственных средств компании на капинвестиции планируется направить 12,885 млрд грн, из привлеченных средств (кредиты или лизинг) - 3,042 млрд грн, из других источников (средства инвесторов) 72,7 млн грн.

Согласно пояснительной записке, приоритетным направлением инвестиционной деятельности является обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизация и капремонт имеющегося) на общую сумму 8,411 млрд грн, или 52,6% от общей суммы капинвестиций.

Планами закупок предусмотрен тендерные процедуры на приобретение 2,465 тыс. ед. и 1 тыс. ед. полувагонов с поставкой в течение 2017-2018 гг., а также на покупку материалов и комплектующих для изготовления собственными силами 3 тыс. ед. полувагонов с поставкой на баланс в 2017 году и в первом квартале 2018 года.

Помимо этого, планируется закупить 50 пассажирских вагонов и 68 фитинговых платформ.

Планируется также осуществить модернизацию основных средств на сумму 4,186 млрд грн, в том числе подвижного состава: около 13 тыс. ед. грузовых вагонов; 95 ед. тягового подвижного состава; 67 секций тягового моторвагонного подвижного состава и четырех дизель-поездов; 62 пассажирских вагона в условиях заводов.

В планах - тендерные процедуры на приобретение комплектующих и товарно-материальных ценностей для проведения КВР пассажирских вагонов в условиях депо с выполнением модернизации 342 ед. вагонов в течение 2017-2018 гг.

Кроме того, запланированные капинвестиции будут направлены: на реконструкцию и строительство объектов, в том числе на завершение строительства Бескидского тоннеля, реконструкцию 259 км пути и стрелочных переводов; на приобретение механизмов и оборудования нематериальных активов.