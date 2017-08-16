Экономика

15:43 16.08.2017

Кабмин намерен усилить ответственность за нарушения при обращении с отходами – Гройсман

Кабинет министров Украины намерен усилить ответственность за нарушения при обращении с твердыми бытовыми отходами (ТБО), а в случае необходимости готов поддержать заимствования местными властями средств у международных финансовых институтов для решения проблем с отходами.

"Мы с позиции правительства будем усиливать ответственность за обращение с твердыми бытовыми отходами", - сказал он на брифинге в ходе рабочей поездки в Херсонскую область в среду.

Премьер отметил, готовность правительства оказывать давление на местные власти для ускорения решения проблемы утилизации ТБО.

Как заявил В.Гройсман, у местных властей достаточно средств для решения данных вопросов, в противном случае Кабмин готов поддержать проведение необходимых заимствований у международных финансовых организаций.

"Правительство Украины готово поддержать заимствования местных бюджетов, у которых есть средства, и если им необходимо для того, чтобы работать с международными финансовыми организациями, международными банками для займов на реализацию экономических программ", - сказал премьер.

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