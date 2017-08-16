Экономика

16:23 16.08.2017

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 4,3 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 16 августа 2017 года экспортировала 4,265 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 1,82 млн тонн пшеницы, 1,44 млн тонн ячменя, 995 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 39,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2016/2017 МГ (июль-июнь) экспортировала 43,8 млн тонн зерновых.

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Интерфакс-Украина
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