Приказ Мининфраструктуры может заблокировать работу топливного рынка с сентября

Приказ Министерства инфраструктуры Украины об особенностях перевозки опасных грузов по железнодорожному транспорту может заблокировать работу топливного рынка с сентября, заявляют в "Нефтегазовой ассоциации Украины".

"Согласно приказу перевозка опасных грузов и отходов железнодорожным транспортом должна осуществляться только при наличии лицензии (выдаваемой "Укртрансбезопасностью") ... Для ее получения компании необходимо прописать регламент, собрать ряд документов и, в случае отсутствия соответствующей штатной единицы, принять на работу сотрудника с определенным профессионально-квалификационным уровнем, который будет отвечать за организацию транспортировки опасных грузов", - отмечают в ассоциации.

По данным пресс-службы, проблема состоит в том, что расплывчатая формулировка приказа позволяет требовать лицензию не только от транспортных компаний, но и от отправителей/получателей груза. "Представитель "Укртрансбезопасности" в устном разговоре лишь подтвердил эти намерения", - добавляют в ассоциации.

Между тем, по мнению нефтетрейдеров, приказ Мининфраструктуры противоречит целому ряду нормативно-правовых документов.

К примеру, закон "О перевозке опасных грузов" определяет, что субъектом транспортировки являются транспортные компании, которые и должны располагать лицензией. "Розничные продавцы нефтепродуктов такого вида деятельности не осуществляют", - уточняют в ассоциации.

Как отмечают в пресс-службе, введение в действие приказа в текущем виде, заблокирует работу компаний – нерезидентов, импортирующих около 80% топлива для рынка Украины.

"Нерезиденты Украины, участвующие в процессе поставки нефтепродуктов на отечественные НПЗ, и вовсе не смогут получить лицензию, в связи с невозможностью предоставить отдельные документы, входящие в перечень обязательных. Импортированное топливо в Украине составляет около 80% рынка. Ввозить топливо станет некому", - подчеркивают в ассоциации.

"Нефтегазовая ассоциация Украины" уже обратилась в Мининфраструктуры, к премьер-министру Украины, международные бизнес-организации с просьбой обратить внимание на приказ, препятствующий нормальной работе рынка нефтепродуктов.

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