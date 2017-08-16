Семь портов Китая входят в десятку крупнейших в мире

Среди десяти крупнейших портов мира в настоящее время семь мест занимают китайские, сообщает газета "Цзинцзи цанькаобао".

Ими являются гавани городов Шанхай, Шэньчжэнь, Чжоушань, Гонконг (Сянган), Гуанчжоу, Циндао и Тяньцзинь.

Сейчас в Китае насчитывается 34 порта с грузооборотом свыше 100 млн тонн в год.

К концу 2016 года число причалов, способных принимать суда водоизмещением в 10 тыс. тонн и больше, достигло 2317. Таким образом, за последние пять лет их количество выросло на 30%.

В последние годы КНР удалось добиться значительных успехов в развитии портовой инфраструктуры. В порту Циндао был сдан в эксплуатацию рудный терминал, способный принимать суда водоизмещением до 400 тыс. тонн, а в порту Нинбо введен в строй нефтяной терминал для танкеров водоизмещением до 450 тыс. тонн.

В конце 2017 года ожидается ввод в пробную эксплуатацию 4-й очереди глубоководного порта Яншань, что позволит укрепить статус Шанхая как крупнейшего мирового порта. Он принимает контейнерные грузы из 214 стран и регионов мира, играя важную роль в программе "Морского Шелкового пути 21-го века". Пропускную способность порта Шанхая планируется увеличивать и дальше.