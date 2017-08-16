Экономика

15:16 16.08.2017

Внутренний рынок металлопроката в Украине за 7 мес.-2017 возрос на 18,5%

Украинские предприятия в январе-июле 2017 года нарастили потребление металлопроката на 18,5 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2,036 млн тонн с 1,718 млн тонн.

Как сообщается в обнародованных в среду данных объединением метпредприятий страны "Укрметаллургпром", за отчетный период экспорт металлопроката составил 10,618 млн тонн, тогда как за тот же период прошлого года - 8,477 млн тонн.

При этом на экспорт было поставлено 2,8 млн тонн длинномерного проката (за 7 мес.-2016 - 2,091 млн тонн), 2,985 млн тонн плоского проката (2,925 млн тонн) и 4,833 млн тонн полуфабрикатов (3,461 млн тонн).

За отчетный период импортировано 198,6 тыс. тонн длинномерного проката (267,9 тыс. тонн) и 376,2 тыс. тонн плоского проката (410,7 тыс. тонн).

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