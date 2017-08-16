Рост цен на импортируемый в Украину металлолом связан с увеличением ввоза отходов легированных сталей

Увеличение стоимости импортируемого в Украину лома черных металлов связан с наращиванием доли ввозимых в страну отходов дорогостоящих легированных сталей по сравнению с традиционным металлоломом, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в отрасли.

По его словам, в настоящее время преобладает импорт лома дорогостоящих марок стали с высоким содержанием никеля и других металлов, в то время как ввоз низколегированного металлолома практически отсутствует вследствие обеспечения метпредприятий отечественным ломом после повышения экспортной пошлины на соответствующее сырье.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" направило запрос в Государственную фискальную службу (ГФС) Украины с просьбой пояснить, почему средняя цена ввезенного металлолома за 7 мес.-2017, согласно таможенной статистике, составила около $1000/тонна, тогда как его средняя цена на внутреннем рынке - 5,1 тыс. грн/тонна, на внешних - около $300/тонна.

ГФС в ответ на запрос агентства подтвердило обнародованные данные на сайте ведомства, которые использовало агентство, а именно - в январе-июле-2017 страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 0,2% по сравнению с январем-июлем-2016 - до 15,031 тыс. тонн (за январь-июль-2016 импортировано 15 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 3,4 раза - до $13,960 млн.

При этом в ответе ГФС констатировали, что "товары, которые классифицируются в товарной позиции 7204 согласно УКТВЭД, имеют разные качественные и физические характеристики, что существенно влияет на их стоимость".

"По данным базы данных электронных копий таможенных деклараций Единственной автоматизированной информационной системы ГФС уровень таможенной стоимости лома черных металлов (товарная позиция 7204 согласно УКВЭЕД) за 7 месяцев 2017 года составляет от $236,2 до ;1391,1 за 1 тонну", - уточняется в ответе ГФС.

Как сообщалось, Украина за 7 мес. сократила экспорт лома черных металлов на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 188,039 тыс. тонн (за январь-июль-2016 экспортировано 233,378 тыс. тонн). Экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 0,9% - до $40,627 млн (в январе-июле-2016 - $40,992 млн).

При этом в январе-июле-2017 страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 0,2% по сравнению с январем-июлем-2016 - до 15,031 тыс. тонн (за январь-июль-2016 импортировано 15 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 3,4 раза - до $13,960 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (87,44% поставок в денежном выражении), Молдовы (5,8%) и РФ (3,07%), экспорт - в Турцию (54,92%), Молдову (38,34%), Болгарию (5,36%).

Украина в 2016 году сократила экспорт металлолома на 77,5% по сравнению с 2015 годом - до 272,569 тыс. тонн (за 2015 год экспортировано 1 млн 212,558 тыс. тонн). Экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 83,3% - до $48,623 млн ($290,338 млн). В частности, в июле-сентябре экспорт металлолома отсутствовал, в октябре составил 6,844 тыс. тонн, в ноябре - 11,862 тыс. тонн, в декабре - 20,485 тыс. тонн.

Снижение экспорта лома было обусловлено временным судебным запретом на вывоз данного стратегического сырья, а также временным увеличением экспортной пошлины, которая продолжает действовать в настоящее время.

Кроме того, в 2016 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении в 8,1 раза по сравнению с 2015 годом - до 21,911 тыс. тонн (за 2015 год импортировано 2,689 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 3,4 раза - до $9,590 тыс.

Ввоз металлолома в прошлом году осуществлялся, в основном, из Турции (68,93% поставок в денежном выражении) и Словакии (23,98%), вывоз - в Турцию (99,53%).

Метпредприятия Украины в 2014-2016 гг. неоднократно испытывали сложности с обеспечением металлоломом, продолжается нехватка лома и в 2017 году.