Фондовые индексы АТР выросли в среду благодаря новостям с Корейского полуострова

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду благодаря снижению напряженности на Корейском полуострове.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% по итогам сессии.

Гонконгский Hang Seng прибавил по итогам торгов 0,86%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,15%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, индийский S&P BSE Sensex - на 1%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,1%, более широкий Topix практически не изменился.

После обмена взаимными угрозами власти США и КНДР смягчили риторику. Так, в воскресенье министр обороны США Джим Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили, что администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, свободной от ядерного оружия, и отметили отсутствие интереса к изменению режима в стране.

В свою очередь, северокорейские СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане.

В среду власти Южной Кореи призвали к возобновлению переговоров с КНДР, подчеркнув, что Штатам потребуется получить одобрение страны для любых военных действий на Корейском полуострове.

На этих новостях выросли акции южнокорейских компаний: Samsung Electronics - на 2,7%, Korean Air - на 0,6%, Lotte Tour Development - на 3,8%.

Дополнительную поддержку азиатским рынкам оказали сильные статданные из США.

В частности, розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали лишь незначительного роста показателя, до 10 пунктов.

Также в среду подорожали бумаги китайских банков. Капитализация China Construction Bank выросла на 2,2%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,8%.

Цена бумаг австралийской нефтедобывающей компании Woodside Petroleum поднялась на 2,6%, хотя ее квартальная отчетность в целом совпала с ожиданиями рынка.

Капитализация китайского интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась на 1,4%. Самая дорогая компания Азии отчиталась о росте прибыли на 70% во втором квартале и о повышении выручки на 59%.