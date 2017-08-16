В здание "Киевблагоустрия" ночью неизвестные бросили "коктейли Молотова", полиция возбудила дело

В здание КП "Киевблагоустрий" в ночь на среду неизвестные бросили бутики с зажигательной смесью, повреждена офисная техника и мебель, сообщил и.о. директора КП "Киевблагоустрий", депутат Киевского городского совета из фракции "Солидарность" Андрей Андреев.

"Сегодня в полвторого ночи на здание КП "Киевблагосутрий" произошло нападение. Неизвестные перелезли через забор, проникли на территорию учреждения и бросили два "коктейля Молотова" в большой кабинет, где находятся рабочие места наших сотрудников. Тушение пожара проведено оперативно", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

Согласно фотографиям, которые А.Андреев также обнародовал в Фейсбук, в помещении разбиты окна, на стенах видны следы пожара, а на столах - сгоревшие бумаги. По его словам, повреждена офисная мебель и офисная техника, а государственный флаг не сгорел.

"Расцениваю этот поступок как угрозу или месть предприятию, которое в течение последних лет ведет последовательную политику по уборке незаконных временных сооружений по всему Киеву. В связи с этой коварной акцией неизвестных хочу заявить, что "Киивблагосутрий" таким способом не запугать. Демонтируя МАФы, мы выполняем поручение киевлян, подавляющее большинство которых хочет видеть Киев чистым и ухоженным европейским городом, на улицах которого вестись исключительно легальный бизнес", - заявил А.Андреев.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 1:01 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в г.Киеве поступило сообщение о пожаре по ул.Дегтяревской. Возгорание возникло в двухэтажном административном здании на 1-м этаже в одном из кабинетов на площади 30 кв. м. В 1:28 пожар был локализован, а в 1:37 - ликвидирован.

По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

"По предварительной версии, причиной пожара является поджог, с места происшествия правоохранительными органами изъята бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью, однако окончательную причину установит следствие", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь в пресс-службе полиции г.Киева в среду сообщили, что по факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.