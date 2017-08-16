Госкомпании перечислили в 2016 г. в бюджет 15,5 млрд грн

Государственные компании перечислили в госбюджет 15,5 млрд грн в прошлом году, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в среду.

"Госпредприятия не должны быть только источником для перекрытия дыр в бюджете. Потеря значительной части прибыли ограничивает возможности госкомпаний реинвестировать в модернизацию или развитие производства. Это заведомо проигрышная бизнес-модель, которая в долгосрочной перспективе приведет к упадку государственных активов", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономразвития и торговли Максима Нефедова.

Согласно сообщению ведомства, 15,2 млрд грн из указанной суммы составляют дивиденды, начисленные на акции хозяйственных обществ с долей госсобственности в уставных капиталах. Еще 223,5 млн грн было изъято как часть чистых доходов государственных унитарных предприятий и их объединений.

По данным МЭРТ, самую крупную сумму дивидендов в госбюджет по результатам 2016 года перечислила НАК "Нафтогаз Украины" – почти 13,3 млрд грн, что составляет 87% всей суммы уплаченных госсектором дивидендов.

В десятку крупнейших плательщиков дивидендов по результатам прошлого года вошли также "Укргидроэнерго" (662,9 млн грн), "Турбоатом" (400,7 млн грн), "Объединенная горно-химическая компания" (321,8 млн грн), "ДТЭК Днепроэнерго" (285,6 млн грн), "Центрэнерго" (151,4 млн грн), "ДТЭК Днепрооблэнерго" (58,9 млн грн), "Аграрный фонд" (24,4 млн грн), Fishing Company S.A. (15,1 млн грн), а также "Украинское Дунайское пароходство" (15 млн грн).

По данным МЭРТ, за несвоевременную уплату дивидендов госкомпаниям насчитали пеню на 77,9 тыс. грн, из которых уплачено 41,9 тыс. грн.

Как сообщалось, госпредприятия в 2015 году получили суммарную чистую прибыль 2,6 млрд грн после 7,4 млрд грн убытков в 2014 году. По данным МЭРТ, в Украине насчитывается 3,444 тыс. госпредприятий.