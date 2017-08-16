Голландский инвестфонд Safedam купил 23,76% акций Владимир-Волынской птицефабрики

Голландский инвестиционный фонд Safedam стал акционером ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл., ТМ "Курка Чеботурка"), выкупив 23,76% акций предприятия.

"Прозрачные бизнес-процессы, перспективы развития, высокие стандарты производства и качество продукции "Владимир-Волынской птицефабрики" были по достоинству оценены в Европе. Как итог, сделка с частным инвестиционным фондом Safedam, возможность вхождения которого в число инвесторов компании начала обсуждаться еще два года назад, закрыта", - говорится в пресс-релизе украинской компании.

Владимир-Волынская птицефабрика входит в тройку лидеров птицеводческой отрасли с долей 6% на внутреннем рынке и оборотом 1,6 млрд грн (прогноз на 2017 год).

По словам главы наблюдательного совета и акционера птицефабрики, основателя и CEO группы компаний OpenMind Алексея Коваленко, сотрудничество компании с представителями голландский компаний началось уже давно.

"Данная сделка позволит нам использовать различные финансовые инструменты, удешевляющие привлекаемые деньги. Наша птицефабрика становится украино-голландским предприятием", - отметил он.

Владимир-Волынская птицефабрика закупает оборудование у голландской компании Stork, также намерена закупать голландских цыплят для выращивания в Украине.

Согласно сообщению, цель сделки с Safedam – придать более мощный импульс развитию нового направления в производстве куриного.

"На рынке Украины появится принципиально новый продукт, который создается не только с помощью современных европейских технологий, но и с учетом европейских ценностей в вопросах качества жизни и здорового питания", - говорится в пресс-релизе.

Птицефабрика уже приступила к реализации инвестиционного плана по модернизации производства с бюджетом более EUR25 млн. По информации компании, появление нового инвестора позволит ускорить этот процесс.

Для запуска нового бренда привлечено украинское брендинговое агентство Fedoriv.

В компании отметили, что частный инвестиционный фонд Safedam со штаб-квартирой в Амстердаме сосредоточен на инвестициях в недвижимость. Эта сделка - первый опыт инвестиций Safedam в производство продуктов питания и инвестиций в украинскую компанию.

Группа компаний OpenMind включает направления по производству куриного мяса ("Владимир-Волынская птицефабрика") и изготовление и продажу крафтового пива (пивоварня Red Cat (Харьков) и сеть более чем из 60 магазинов крафтового пива "ПивоБанк").

ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика" - один из крупнейших производителей куриного мяса в Украине. В инфраструктуру фабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, собственные убойный цех, комбикормовый завод и сельхозпредприятие. Имеет четыре филиала - во Львове, Киеве, Виннице и Житомире. Фабрика производит продукцию под ТМ "Курка Чеботурка".

По информации Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), собственниками ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" через ООО "Ореола "КУА" являются Алексей Коваленко и Александра Рудь.

По данным НКЦБФР, по состоянию на первый квартал 2017 года основными акционерами общества являлись физлицо, которому принадлежало 13,8682% акций, ПВНЗИФ "Ореола" (под управлением ООО "Ореола "КУА"), которому принадлежало 10% акций и ПВНЗИФ "Титул" - принадлежало 35,5583% акций и компания Melinda Corporation (Сейшельские острова), которой принадлежало 23,7615% акций.