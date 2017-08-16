ПАО "Донбассэнерго" установило алкотестеры на пунктах пропуска Славянской ТЭС (Донецкая обл.), с помощью которых ежедневно проверяется состояние всех приступающих к работе сотрудников станции и подрядных организаций, сообщила пресс-служба компании.

"Два месяца на Славянской ТЭС работает система контроля управления доступом с алкотестерами. Решение о ее внедрении принималось исходя, прежде всего, из соображений безопасности – чтобы исключить даже теоретическую возможность того, что кто-то потеряет контроль над ситуацией на рабочем месте и подвергнет опасности себя и своих коллег", - отмечено в сообщении.

В компании отметили, что изначально понимали – нововведение вызовет недовольство части персонала.

"Было понятно, что нововведение вызовет, скажем так, амбивалентную реакцию части персонала. Продиктованную, конечно, не потребностью выйти на работу в состоянии алкогольного опьянения, а естественным протестом против любого ограничения. Но внутренний трудовой распорядок и трудовая дисциплина – это именно система ограничений, разумных ограничений. И в целом энергетики, как люди ответственные, понимают, что новая процедура пропуска не является "карательным инструментом", - пояснили в пресс-службе.

На сегодня алкотестеры работают в тестовом режиме, при этом есть некоторые неудобства, которые предстоит устранить.

"Есть определенные проблемы - это и очередь, которая скапливается перед пунктами пропуска, и вопросы гигиены, поскольку ежедневно через шесть оборудованных алкотестерами пунктов проходит до трех тысяч человек, включая персонал подрядных организаций. Проблемы будут решаться, а система – совершенствоваться, чтобы работать правильно и не препятствовать, а помогать в обеспечении безопасности людей и производства", - резюмируют в "Донбассэнерго".

Как сообщалось, "Донбассэнерго" владеет Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя находится на оккупированной территории, компания заявила об утрате контроля над ней).

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО являлся бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).

Новость смотреть также на сайте Энергореформа