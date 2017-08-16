"Укроборонпром" назначил и.о. президента "Антонова"

Исполняющим обязанности президента госпредприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", стал Александр Кривоконь.

Как сообщается на сайте госконцерна в среду, соответствующий приказ подписан 15 августа в "Укроборонпроме".

"Основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Александра Кривоконя в должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), входящего в состав ГК "Укроборонпром". За полгода своей деятельности Александр Кривоконь успешно реализовал на ХГАПП антикризисную стратегию, что позволило осуществить первые шаги для реанимации ведущего харьковского предприятия и обеспечить его заказами", - сказано в сообщении "Укроборонпрома".

Отмечается, что ранее А.Кривоконь занимал руководящие должности на ГП ПО "Южный машиностроительный завод им.А.Макарова", ГП" Завод им.В.Малышева", корпорации "Горные машины" (ныне - Corum group) и др.

"Новый руководитель ГП "Антонов" должен поддержать выбранный вектор развития предприятия, обеспечить выполнение маркетингового плана строительства самолетов, ускорить выход "Антонова" на международный рынок беспилотных летательных аппаратов и углубить международное сотрудничество", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Как сообщалось, 15 августа 2017 года стало известно, что президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба принял решение подать в отставку Согласно сообщению "Укроборонпрома, А.Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром"