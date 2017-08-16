ФГИ надеется продать блокпакеты "Одесса-", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" до конца текущего месяца

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины надеется продать блокирующие пакеты акций ПАО "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" до конца августа 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы ведомства Юрий Никитин.

"У нас запланировано по каждому из этих объектов еще по две торговые сессии до конца этого месяца. Поэтому, эти объекты могут быть реализованы в августе", - сказал он.

Кроме того Ю.Никитин отметил, что на покупку "Сумыоблэнерго" вчера поступила одна заявка от торговца ценными бумагами, однако она так и не была подтверждена залогом.

Как сообщалось, ранее ФГИ был вынужден отменить торги по продаже блокпакетов "Одесса-", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

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