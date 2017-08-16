НАБУ оценивает размер убытков от коррупционных схем в отрасли АПК в более чем 2 млрд грн

Размер ущерба от коррупционных схем, выявленных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в агропромышленном комплексе, по предварительным оценкам, превышает 2 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте НАБУ, коррупция АПК - это преимущественно махинации с землей и растрата средств и имущества государственных предприятий. В настоящее время детективы, в частности, расследуют незаконные сделки по почти 8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, владельцем которых является государство.

Примером масштабной коррупции могут быть незаконные действия президиума Национальной академии аграрных наук (НААН). В 2008-2016 годах она инициировала принятие ряда решений, согласно которым 200 га государственных земель перешли в частную собственность.

"Таким образом, по версии следствия, президиум НААН формально "удовлетворяла конституционные права граждан", а на самом деле совершил преступление, которым нанесено государству около 1 млрд грн убытков", - констатируется в сообщении.

Другая схема, к которой прибегают коррупционеры, заключается в растрате средств и имущества предприятий с участием компаний-посредников, которым продукция сбывается по сниженным ценам, а они, в свою очередь, перепродают ее по рыночным. В результате доходы оседают на счетах посредников, которые иногда являются подконтрольными руководителям госпредприятий.

Так, например, был нанесен ущерб ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ). По данным фактам детективы Национального бюро расследовали не менее пяти уголовных производств. Два дела уже переданы в суд.

В НАБУ отметили, что в рамках расследования ведомства и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в сфере агропромышленного комплекса ГПЗКУ возмещено около 70 млн грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.