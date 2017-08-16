"Укрзализныця" планирует в 2017г. увеличить грузоперевозки на 1,4%

ПАО "Укрзализныця" намерено в 2017 году перевезти 348,4 млн тонн грузов, что на 1,4% больше, чем за 2016 год.

Речь об этом идет в пояснительной записке к доработанному проекту консолидированного финансового плана общества на 2017 год, обнародованному на его веб-сайте.

"Учитывая, что железнодорожный транспорт является базовой отраслью экономики Украины наблюдается определенная зависимость объемов перевозок от ВВП, что, в первую очередь, влияет на объемы перевозок в экспортном и внутреннем сообщениях, рост которых в 2017 году к отчету прошлого года планируется на уровне 101,6-104,7%",- отмечается в документе.

При этом грузооборот запланирован в объеме 193,925 млрд тонно-километров, что на 3,4% больше, чем в 2016 году.

В транзитных перевозках в 2017 году ожидается увеличение объемов перевозок каменного угля и лесных грузов. Увеличение наблюдается на фоне низких за все годы показателей прошлого года.

Отмечается, что основной страной формирования транзита для Украины является Российская Федерация (формируется 80% транзита). Ожидается увеличение транзита из нее за счет перевозок каменного угля. По всем другим грузам в 2017 году продолжается тенденция к уменьшению объемов перевозок, что связано с сокращением доли Украины и стран Балтии в общем объеме перевалки российских грузов. Также ожидается увеличение перевозок угля в Польшу, Сербию и Молдову.

В импортной структуре перевозок, согласно документу, будут традиционно преобладать уголь, нефтепродукты и руда. Основной страной-импортером остается Российская Федерация (51% общего импорта), на втором месте Беларусь (13%), на третьем месте США (6,3%).

"В результате остановки украинских производителей азотных удобрений и после решения Межведомственной комиссии по международной торговле об отмене заградительных пошлин в отношении российских компаний, украинский рынок продолжает активно насыщаться российскими удобрениями", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, в 2017 году прогнозируется увеличение перевозок нефтепродуктов, каменного угля и кокса учитывая невозможность поставок достаточных объемов отечественного сырья.

Как сообщается, что рост украинского экспортного потенциала сдерживается убытками от военного конфликта на востоке (в связи с военными действиями страна потеряла 20% производственных мощностей), искусственными ограничениями российского экспортного спроса, низкими ценами на сырьевые товары и ослаблением финансового сектора.

В экспорте больше всего растут объемы перевозки зерновых грузов, и стройматериалов.

Основными странами потребителями украинского экспорта (в соответствии с перевозочными документами) являются: Швейцария (23% общего экспорта), КНР (10%), Турция (7%), Польша (6,5%), Беларусь (6%).

Относительно внутренних перевозок отмечается, что после четырех лет падения украинская промышленность начинает выходить из рецессии дает возможность прогнозировать увеличение объемов перевозок во внутреннем сообщении.

"Во внутреннем сообщении прогнозируется увеличение объемов перевозок стройматериалов, зерновых грузов. Учитывая существенное снижение перевозок щебеночной продукции на экспорт, в частности в РФ, грузоотправители пытаются переориентировать продукцию на внутренний рынок", - сообщается в документе.

Удельный вес доходов от перевозок грузов в доходах от перевозок прогнозируется в размере 90,3%.

Доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд грн что на 13,4% больше, чем в 2016 году. В расчете доходов от грузовых перевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. При этом в среднем за год индексация тарифов на грузовые перевозки в пределах Украины составит 5,6%. Дополнительные доходы от повышения составят 2,788 млрд грн.