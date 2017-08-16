"Укрзализныця" скорректировала финплан-2017 с сокращением чистой прибыли с 1,2 млрд грн до 60 млн грн

ПАО "Укрзализныця" обнародовало доработанный проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год, согласно которому чистая прибыль по итогам года планируется в размере 59,8 млн грн, тогда как ранее этот показатель планировался на уровне 1,2 млрд грн, сообщается в пресс-релизе общества.

"В июле-2017 Министерство инфраструктуры в очередной раз вернуло проект приказа об индексации тарифов на перевозку грузов, который ПАО "Укрзализныця" рассчитывало получить с июня 2017 года. В связи с этим предприятие было вынуждено уменьшить доходную и расходную части финансового плана, а также - план капитальных инвестиций и чистую прибыль на конец 2017 года", - отмечается в сообщении.

Так, в последней редакции финплана, плановая индексация тарифов на 22,5% перенесена на октябрь 2017 года.

В проекте, представленном 10 августа 2017 года в Министерство экономического развития и торговли, доходы от деятельности общества запланированы в сумме 80,6 млрд грн, что меньше по сравнению с предыдущим проектом на 2,3 млрд грн.

Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне более 76 млрд грн (ранее планировалось 82,9 млрд грн),

Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году не предусмотрена.

Расходы от деятельности ПАО "Укрзализныця" на 2017 год запланированы в сумме 80,5 млрд грн и уменьшены по сравнению с предыдущим проектом на 1,2 млрд грн.

Проектом плана на 2017 год предусматривается освоение капитальных инвестиций на сумму 16 млрд грн, что на 6,7 млрд грн меньше предыдущего проекта.

В 2017 году ПАО "Укрзализныця" заплатит налогов и сборов в бюджет почти 17 млрд грн.

Скорректированная планируемая EBITDA составит 18,298 млрд грн (ранее планировалось 23,4 млрд грн), рентабельность EBITDA – 24%.

ПАО "Укрзализныця" является основным перевозчиком грузов и пассажиров, составляет 81,7% от общего грузопотока (без учета трубопроводного) и 36,1% пассажиропотока в стране. Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 19,8 тыс.км, более 47,2% линий электрифицированы.

Парк грузовых вагонов собственности ПАО по состоянию на 1 января 2017 года составляет: 103,843 тыс., рабочий парк - 69,755 тыс. вагонов. Парк локомотивов составляет 3,871 тыс. ед. Моторвагонный подвижной состав: дизель-поезда инвентарного парка - 285 секций, из них в эксплуатации - 193 секции; рельсовые автобусы инвентарного парка - 17 сек., из них: в эксплуатации - 12 сек.;- электропоезда инвентарного парка - 1391 сек., из них: в эксплуатации - 1093 сек.

Парк пассажирских вагонов насчитывает 5,113 тыс.ед., в том числе: в эксплуатации – 2,845 тыс. ед.