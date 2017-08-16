Экономика

10:15 16.08.2017

Цены на жилье в Канаде в июле упали рекордными темпами за десятилетие

Средние цены на дома в Канаде в июле сократились на 1,5% по сравнению с июнем, зафиксировав рекордное снижение почти за десять лет, говорится в отчете Канадской ассоциации недвижимости (Canadian Real Estate Association, CREA).

Средняя стоимость жилья в стране составила 607,1 тыс. канадских долларов ($476 тыс.) в прошлом месяце.

В Торонто, крупнейшем городе Канады, цены на дома рухнули на 4,7%.

Стоимость домов на вторичном рынке Канады понизилась на 2,1% в помесячном выражении, в Торонто падение составило 5,4%.

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